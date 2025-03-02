Сотрудник Wildberries получил срок за хищение товаров

Хорошевский суд Москвы приговорил сотрудника пункта выдачи заказов Wildberries к полутора годам принудительных работ за хищение товаров на сумму 356462 рубля, которые он заказывал и отменял через свое рабочее место.

Как передает РИА «Новости», сотрудник пункта выдачи заказов Wildberries в Москве получил приговор за кражу товаров на сумму 356 тыс. рублей. Мужчина использовал схему, при которой заказывал товары через свой личный кабинет с оплатой после получения. Отменяя заказы в приложении, он сканировал товары в ПВЗ и оформлял возврат, удаляя информацию о них из программы, чтобы скрыть свои действия.

В числе похищенных товаров фигурируют разнообразные предметы, включая футболку «Король и Шут» за 479 рублей, медицинский халат стоимостью 976 рублей и даже робот для мойки окон, оцененный в 6654 рубля. Наиболее дорогими оказались браслет за 33 тыс. рублей и автомагнитола за 13458 рублей.

Суд приговорил мужчину к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% из его заработной платы. Также, по гражданскому иску компании Wildberries, с него взыскали 326 тыс. рублей, из которых он добровольно возместил 30 тыс. рублей. Обвиняемый объяснил свои действия тяжелым материальным положением и выразил готовность возместить ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Wildberries раскрыла аферу с подменой золотых изделий в пунктах выдачи в Москве.

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