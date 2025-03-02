В Подмосковье площадь пожара увеличилась до 7 тыс. кв. м

Площадь пожара в Московской области увеличилась до семи 7 тыс. кв. м.

Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Площадь пожара в Московской области увеличилась до 7 тыс. кв. м", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в деревне Большое Буньково горит склад с пластиковой продукцией. Площадь пожара растет, распространение огня остановить пока не удается, частично обрушились конструкции помещений склада на площади 800 кв. м. К тушению привлекаются 76 человек и 26 единиц техники. Группировку сил и средств наращивают на месте пожара. Информации о пострадавших не поступало.