Три человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Мытищах

Три человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре на Шараповском проезде в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.