Неизвестные в масках напали на избирательный участок в Абхазии

В Абхазии группа из примерно 20 человек в масках напала на пятый избирательный участок и попыталась сорвать голосование на президентских выборах. Об этом сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на генпрокуратуру республики.

В ведомстве заявили, что инцидент произошел в Цандрипшской школе около 19:30. Нападавшие хотели помешать работе избирательной комиссии и повредили урну. Они скрылись с места происшествия.

Позднее глава абхазской Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан рассказал, что вооруженные люди пытались сорвать выборы. Однако ситуацию удалось взять под контроль. При этом полицейские отреагировали «жестким образом» и открыли огонь по злоумышленникам, которые не подчинились требованиям правоохранителей. В результате два гражданина республики Абхазия были госпитализированы.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 1 марта. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. На территории республики их было 152, еще два находились в российских городах. Кандидатами на пост президента в рамках второго тура стали известный в Абхазии политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. По итогам первого тура 15 февраля они набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.