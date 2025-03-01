Установлен один из напавших на избирательный участок в Абхазии, он открыл огонь по правоохранителям и был ранен. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен. Это Нурик Смыр, - сказала она. - В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице".

Правоохранители устанавливают других участников этого преступления.

По данным СК РФ, сегодня во время второго тура выборов и подсчета результатов голосования в Абхазии были совершены новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении россиян, в том числе по статье о терроризме.