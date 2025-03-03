Полиция задержала родителей выброшенного в мусорный контейнер младенца

В подмосковном Орехово-Зуево задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в попытке расправы над собственным ребенком. Об этом в понедельник, 3 марта, Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, в ближайшее время отцу спасенного из мусорного контейнера прохожими младенца будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Роженица не достигла возраста наступления уголовной ответственности, она будет поставлена на профилактический учет.

27 февраля прохожий услышал плач и подошел к контейнерам. Внутри он заметил пакет, в котором был новорожденный. Мальчика отвезли в роддом, оказалось, что его выбросили сразу после родов, с этого момента прошло 40 минут.

Выбросившими младенца в мусорку в подмосковном Орехово-Зуево оказались его родители-подростки.