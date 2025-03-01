Спасатели обнаружили тело лыжника, попавшего под лавину в Сочи

Сочинские спасатели нашли тело звездного инструктора, рассказали в ЮРПСО МЧС России. Погибшего эвакуировали вертолетом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. Группа лыжников попала под лавину в районе курорта «Роза Хутор». Поисковые группы быстро нашли двух туристов из Краснодара, поиски инструктора велись почти неделю.

«Спасатели нашли тело лыжника в лавине. Обнаружить погибшего удалось при помощи прибора лавинного поиска RECCO. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, на глубине около 2,5 метров. С применением бортовой лебедки тело подняли в вертолет МЧС России и эвакуировали в город Сочи», —отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что погибший под лавиной звездный инструктор Иван Хорьков на протяжении многих лет работал с селебрити. В частности, тренировал певца Митю Фомина, блогера Оксану Самойлову и ряд других звезд.

Мужчина в интернете набирал учеников и обучал их особенностям горнолыжного спорта в Крылатском. Стоимость одного занятия с ним начиналась от 6 тысяч рублей.