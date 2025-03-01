В Подмосковье акита-ину загрызла двух собак и покусала их хозяйку

В Подмосковье находящаяся на свободном выгуле собака породы акита-ину напала на женщину, загрызла двух ее питомцев. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел накануне в коттеджном посёлке «Можайское море». Собака выбежала из-за угла, напала на шпица Пипу, затем «перекинулась» на пытавшуюся защитить питомца женщину, далее — на сиба-ину Тайфуна.

Жительница поселка принялась звать на помощь. На ее крики прибежал мужчина с лопатой, отогнал агрессивную собаку. Хозяйка отвезла пострадавших животных в ветклинику. Врачи предприняли все меры, но спасти их не смогли.

По данным портала, жители поселка неоднократно жаловались на гуляющих без присмотра, без намордников акиту и стаффордширского терьера.

Напомним, что в прошлом году акита-ину прокусила череп 4-летней девочке в Подмосковье. «Безобидная» собака также гуляла без поводка и намордника.