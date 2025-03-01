В Краснодарском крае еще семь метров кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» вытащили на берег, чтобы демонтировать. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

Как отмечается в публикации, сейчас заканчивается демонтаж грузовых отсеков. При этом от кормы отрезают большие части, на берегу их разделяют на более мелкие, а затем, погрузив на спецмашины, отправляют на переработку.

В компании-владельце танкера «Волгатранснефть» уточнили, что процесс утилизации шестого и седьмого танков идет «очень быстро» и в ближайшее время будет завершен.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.