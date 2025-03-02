В Подмосковье мужчина выстрелил в собутыльника после конфликта

В Подмосковье конфликт собутыльников закончился стрельбой и госпитализацией. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

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Предварительно, инцидент произошел в деревне Акишево. Двое мужчин распивали спиртные напитки, однако в какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда один из них выстрелил в оппонента из предмета, конструктивно схожего с оружием.

В результате пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. У него диагностировали огнестрельные ранения. Более подробной информации о состоянии мужчины не поступало. Врачи передали информацию о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, его доставили в отдел полиции. У мужчины изъяли охотничий карабин, зарегистрированный в установленном порядке. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.