В Твери при пожаре в частном доме погиб подросток

В Твери семнадцатилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме. Как сообщили в СУ СКР по региону, трагедия произошла утром 1 марта по улице Семенова.

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По факту гибели несовершеннолетнего завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В СУ СКР по региону отметили, что выгоревшие комнаты дома уже осмотрены криминалистами, соседи допрошены в качестве свидетелей.

Точную причину возгорания назовут позже: когда будут проверены все необходимые экспертизы.