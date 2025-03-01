Годовалый ребенок выпил жидкость для чистки труб и оказался в больнице

Врачи из Липецка спасли годовалого ребенка, который случайно выпил химикаты. Об этом сообщает минздрав региона.

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Инцидент произошел в одном из районов региона. Ребенок нашел жидкость для чистки труб и выпил ее. Заметив это, родители промыли пострадавшему желудок и вызвали медиков.

Из районной больницы ребенка направили в Липецк, где ему оказали всю необходимую помощь.

«Детские хирурги и реаниматологи ребенка стабилизировали и ввели в состояние искусственной комы», – сообщается в публикации.

После этого пациент отправился в Москву, где сейчас проходит лечение. Подробности о его состоянии не уточняются.

До этого в Оренбургской области медики спасли женщину, которая отравилась уксусом. Пенсионерка решила выпить алкоголь вместе с мужем, но налила жидкость в рюмку вместо водки.

Пострадавшая получила химический ожог, ее госпитализировали и оказали помощь, ее жизни ничего не угрожает.