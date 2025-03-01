В Петербурге нашли чемоданы с расчлененным телом

В Невском районе Петербурга нашли два выброшенных чемодана. Осмотр показал, что в них находятся человеческие останки, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел возле дома по улице Славянской. Мужчина после купания в Неве вышел на берег и обнаружил в зарослях два чемодана — черный и розовый. После осмотра он сообщил о своей находке в полицию.

Журналисты отметили, что части тела были расфасованы по пакетам, завернуты в клетчатые синие сумки и в таком виде размещены в чемоданах.

Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия и найденных останков, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти нашли два чемодана с частями тела расчлененной женщины.