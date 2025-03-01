Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс по маршруту Москва — Анталья, вернулся в аэропорт отправления Внуково.

Как сообщили в пресс-службе «Победы», в самолёте сработал датчик одной из систем. Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме.

В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, также указывается, что пассажиры самолёта пересели на резервное воздушное судно. Борт вылетел в 13:36 мск.

Ранее сообщалось о летевшем из Москвы в Тбилиси самолёте авиакомпании «Азимут», который вернулся во Внуково по технической причине.