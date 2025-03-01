В Петербурге в подъезде нашли мужчину с ножом в шее

Житель Петербурга попал в больницу после ссоры со знакомой. Об этом сообщает Neva.today.

Инцидент произошел на Светлановском проспекте. По версии правоохранителей, 30-летний пострадавший выпивал с 32-летней женщиной, но во время застолья между ними возник конфликт.

В результате знакомая ударила молодого человека ножом в шею, позже в подъезде его с ножом в шее нашли местные жители и вызвали полицейских.

Женщину задержали. Выяснилось, что подозреваемая нигде не работает. На месте происшествия нашли пять ножей.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии, у него диагностировали колото-резаное ранение шеи. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Костромской области 31-летний сын напал на отца с ножом. Молодой человек планировал переехать с возлюбленной в другой город, для этих целей он потребовал у родителя деньги. После отказа мужчина несколько раз ударил отца ножом и забрал около полумиллиона рублей.