Конкурс по поеданию блинов завершился смертью для россиянки

Масленичные гуляния обернулись смертью для женщины в Красноярском крае. Россиянка решила принять участие в конкурсе и подавилась блином.

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По данным Telegram-канала 112, женщина приехала в Березовское на празднование Масленицы. Перед этим 36-летняя россиянка прилично выпила и, осмелев, решила принять участие в конкурсе по поеданию блинов на скорость.

Поверившая в себя женщина решила обойти оппонентов и буквально засовывала в горло блины, не прожёвывая. Незадолго до победы участница конкурса начала задыхаться.

Дежурившие на празднике медики пытались освободить дыхательные пути женщины, но блинов было столько, что им не удалось ей помочь — она забила пищевод практически до середины.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Предварительная проверка не выявила нарушения каких-либо норм на мероприятии.

Ранее мы писали, что россиянка нашла три человеческих зуба в торте «Прага» из супермаркета. Неожиданную находку женщина сделала, когда разрезала десерт на куски.