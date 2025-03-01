В захламленной квартире Петербурга нашли тело младенца

Правоохранители обнаружили тело младенца в захламленной квартире на проспекте Луначарского. Сейчас следователи допрашивают родителей, сообщает региональное управление СКР.

Отмечается, что следствию стало известно о смерти младенца 28 февраля.

«При осмотре места происшествия в квартире на улице Луначарского установлено, что тело ребёнка было обнаружено в условиях, не пригодных для проживания, при наличии значительного объёма мусора и нарушениях санитарных условий», — сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют, с чем связана смерть ребенка, «ведётся работа с родителями».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).