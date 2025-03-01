В Казахстане локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов

Грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем в районе станции Тендык в Атырауской области вблизи областного центра, в результате с рельсов сошли 11 вагонов и локомотив, сообщили в пресс-службе Казахстанских железных дорог.

По данным пресс-службы, инцидент произошел на железнодорожном переезде по вине водителя автомобиля 1 марта в 10:20 по местному времени (08:20 мск).

"В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады", - говорится в сообщении, число пострадавших не уточняется.

В пресс-службе опубликовали фото с места инцидента, на котором видны повреждения локомотива, который врезался в прицеп грузовика.