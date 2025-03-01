В Балаково мужчина из ревности устроил взрыв в жилом многоквартирном доме

В Саратовской области поймали подозреваемого во взрыве в Балаково. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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По данным следствия, мужчина намеренно заложил взрывное устройство в доме на улице Набережная Леонова, оно сдетонировало в момент, когда местная жительница выходила из дома. Как полагают в СК, причиной произошедшего была ревность.

Пострадавшая получила множественные травмы, ее госпитализировали.

Известно, что 20 февраля мужчина пытался ввести правоохранителей в заблуждение. Он оставил взрывное устройство в другом доме города.

На данный момент сотрудники СК РФ выясняют все обстоятельства произошедшего.

Об инциденте стало известно 23 февраля. Как рассказали очевидцы, взрыв раздался, когда из подъезда выходила семья из трех человек, но пострадала только мать. После произошедшего жителей дома не эвакуировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.