Владельцу аэропорта Домодедово запретили покидать Россию

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что такую же меру ввели в отношении бизнесмена Валерия Когана, который в прошлом был председателем наблюдательного совета аэропорта.

По данным SHOT, соответствующее решение было принято 25 февраля. Связано оно с недавним скандалом вокруг руководителей Домодедово, которые, по данным Генеральной прокуратуры России, вывели 18 млрд рублей за рубеж под видом погашения займов. Источник канала сообщил, что в будущем планируется переход воздушной гавани во владение Росавиации.

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В конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что Домодедово оказалось под влиянием иностранных лиц.

По данным газеты «Коммерсантъ», в 2011 году после теракта в аэропорту Домодедово уже рассматривался вопрос о его передаче государству. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении транспортной безопасности в отношении Дмитрия Каменщика. Однако Генеральная прокуратура сочла, что уголовное преследование в отношении него было незаконным, и после нескольких решений тогдашнего руководства ГП дело было прекращено.