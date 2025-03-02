В Петербурге блокадница отдала курьеру мошенников 4 млн рублей

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, которая забрала у пенсионерки 4 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

90-летняя пенсионерка обратилась в полицию 1 марта, женщина сообщила, что в течение трех дней с ней связывались неизвестные. Мошенники под видом сотрудников военной прокуратуры и Росфинмониторинга убедили блокадницу передать им накопления, чтобы сохранить деньги.

27 февраля петербурженка отдала 4 млн рублей приехавшей к ней женщине-курьеру. Пособницу аферистов задержали, выяснилось, что ранее она совершала аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительница Мурманской области отдала аферистам четыре миллиона рублей, поверив звонившему «силовику». Сначала пенсионерка отправила мошенникам 1,7 миллиона рублей из своих накоплений, затем перевела 200 тысяч рублей, которые взяла в кредит. После этого женщина взяла у мужа 1,8 миллиона рублей. Спустя некоторое время «силовики» сообщили о планируемом обыске у пострадавшей дома, и, если у нее найдут деньги, ее арестуют. Поддавшись уговорам, она отдала еще 300 тысяч рублей.