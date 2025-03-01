Сын обвиняемой в зверском убийстве внучки экс-мэра Тархова исчез из приюта

В начале февраля у внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерины, подозреваемой в зверской расправе над бабушкой и дедушкой, изъяли в приют единственного сына. Однако выяснилось, что шестилетнего ребенка уже забрали из социального учреждения.

4 февраля работники ПДН изъяли ребенка у Екатерины и отправили в приют. В министерстве социально-демографической политики пояснили, что с мальчиком занимались для адаптации в новом месте. Специалисты назвали адекватным его эмоциональный фон.

Спустя некоторое время после ареста обвиняемой в убийстве ребенка забрали из приюта.

«14 февраля 2025 года сын Екатерины Тарховой передан под предварительную опеку лицу, выразившему желание стать опекуном мальчика и принимавшему активное участие в его воспитании», — пояснили Kp.ru в минсоцдемографии и социальной политики региона.

Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве

Известно, что кроме мамы, которую отправили в СИЗО, у мальчика никого не осталось. Родная бабушка Людмила отбывает срок в колонии за вымогательство 200 млн рублей, а его биологический отец живет в Израиле.

Близкий друг семьи сообщил изданию, что его мама является крестной мальчику. Женщина хотела забрать ребенка себе, но она не является родственницей Тарховым, и по закону сделать это не может.

До этого биологический отец ребенка говорил, что готовит документы на опеку сына в другом государстве. Мужчина уже воспитывает двух детей, а с Екатериной расстался не на доброй ноте. Мама девушки соврала, что его невеста родом из очень влиятельной семьи, хотя Тархов уже тогда не был мэром. Израильская семья приняла Екатерину, она родила ребенка, но позже сбежала оттуда в Россию, а мальчика пришлось буквально выкрадывать обманом.

Напомним, внучка экс-мэра Самары призналась в убийстве бабушки и дедушки. Екатерина заявила, что действовала из корыстных целей.