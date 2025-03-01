В Москве раскрыли 13 убийств, совершенных маньяком 20 лет назад

Сотрудники ГУ ФСИН по Москве помогли раскрыть 13 убийств, совершенных серийным насильником и убийцей, отбывающим пожизненный срок.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что к преступлениям на территории Москвы и Московской области в период с 2000 по 2004 год причастен Владимир Миргород, который был осужден в 2012 году за 16 убийств, включая 15 женщин и несовершеннолетнего.

Миргород был приговорен к пожизненному лишению свободы. После проверки отпечатков пальцев, найденных на месте нескольких нераскрытых убийств, он признался в совершении 13 преступлений, включая убийства 12 женщин и 1 мужчины.

В ходе допроса он дал признательные показания по инкриминируемым убийствам, передает ТАСС.

Ранее задержать серийного педофила удалось утром 28 января. Официально он нигде не был трудоустроен. Нападать на несовершеннолетних начал с лета 2024 года. Среди пострадавших — девочки 11–14 лет.