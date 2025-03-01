Генерал-майор Попов случайно узнал о своем увольнении из ВС РФ

Обвиняемый в мошенничестве бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов узнал о своем увольнении из ВС РФ случайно, не получив официального уведомления. Об этом рассказал сам обвиняемый.

«Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части», — передает слова Попова ТАСС.

При этом он добавил, что с 1 июня 2024 года Минобороны отправило его в отпуск, который он фактически провел в СИЗО.

Генерал выразил желание получить разъяснения относительно своего увольнения и подчеркнул, что готов выполнить приказ, если это решение законно. Недавно, Тамбовский гарнизонный военный суд изменил его меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца, и это решение будет обжаловано адвокатом.

Попов был задержан 17 мая 2024 года, но 15 июля военный суд решил перевести его под домашний арест по ходатайству следствия, передает РАПСИ. Он подозревается в присвоении более 1,7 тысячи тонн металлопроката, купленного администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной программы 2023 года.

С начала расследования генерал отрицает свою вину. Следствие предполагает, что он входил в организованную преступную группу вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. Цоков скончался летом 2023 года в зоне спецоперации и был посмертно награжден званием Героя России.