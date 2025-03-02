МЧС: на складе в Подмосковье обрушилась конструкция на площади 800 кв. метров

На складе с пластиковой продукцией в Подмосковье произошло обрушение конструкций на площади 800 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве добавили, что площадь пожара выросла до 5 тыс. квадратных метров. Пожар начался в ночь на 2 марта в деревне Большое Буньково. Сначала речь шла про площадь пожара в 9 тысяч "квадратов", но позже в МЧС уточнили, что горело всего 3 тысячи. На месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России. Силы и средства наращиваются. В ночь на 1 марта во Владимире произошел пожар на складе площадью 3500 квадратных метров. На улице Производственной горели два помещения. По информации МЧС, обошлось без пострадавших. В конце февраля сообщалось, что в Москве после пожара в девятиэтажном доме N3 на улице Планерной восемь человек обратились за медицинской помощью. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров на восьмом этаже. По данным ведомства, там загорелись мебель и личные вещи. 15 человек самостоятельно покинули здание.