В Тверской области фрагменты БПЛА попали в одну из квартир дома

Фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в одну из квартир жилого дома в Удомле Тверской области.

Жителей на время ликвидации последствий разместили в одном из образовательных учреждений города, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"В результате отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Силы и средства работают на месте. В настоящее время администрация муниципалитета временно размещает жителей дома в одном из образовательных учреждений города", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия проводятся мероприятия по ликвидации последствий атаки БПЛА. После этого жители смогут вернуться в свои квартиры.