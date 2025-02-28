Работника автосервиса вывезли в лес и избили из-за плохого ремонта

В Уфе будут судить мужчину, который в июле 2019 года похитил работника автосервиса и вымогал у него деньги, сообщили в республиканской прокуратуре.

Летом 2019 года уфимец с двумя подельниками похитил знакомого, у которого стал требовать деньги под предлогом ранее выполненного им некачественного ремонта автомобиля. Затем злоумышленники насильно посадили жертву в машину и вывезли в лес, где продолжили его избивать, отобрали наличные, мобильный телефон и обручальное кольцо. После этого пострадавший согласился отдать им телевизор.

Сообщникам мужчины давно вынесли обвинительные приговоры, а он сам скрылся от правосудия и более трех лет находился в федеральном розыске. Его задержали в феврале. Теперь фигурант предстанет перед судом по обвинению в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и похищении человека из корыстных побуждений.