Суд Москвы приостановил деятельность Subway

Мещанский суд Москвы приостановил деятельность точки общественного питания Subway, расположенной в районе метро "Комсомольская", по причине выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы ООО "Сатурн" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания Subway сроком на 90 суток", - сообщили в пресс-службе суда.

Там добавили, что заведение расположено по адресу: улица Маши Порываевой, д 38, неподалеку от метро "Комсомольская".