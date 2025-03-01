Во Владивостоке похитили кота, понимающего китайский язык

Очевидцы поведали, что кота приманил неизвестный и увез на машине. В настоящее время сотрудники рынка планируют подать заявление в полицию.

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Работник торгового рынка во Владивостоке Батыр, у которого живет понимающий китайский язык кот, рассказал о 2-дневных безуспешных поисках питомца. По словам очевидцев, четвероного увез неизвестный на иномарке.

Батыр в беседе с РИА Новости отметил, что 3-летнего кота по имени Чульгира ищут уже два дня. Пушистый любимец жил в комнате на рынке, в связи с этим его знали многие посетители.

По словам работника рынка, кот понимает китайский язык, поскольку его воспитывал китаец Ваня, продающий здесь чай и фрукты. Мужчина добавил, что маленького хищника выпускали гулять и когда он не вернулся, стали его сразу искать.

Очевидцы поведали, что кота приманил неизвестный и увез на машине. Вероятно, это был волонтер, который занимается животными. В настоящее время сотрудники рынка планируют подать заявление в полицию.

Батыр добавил, что Чульгира всегда гулял на улице, ловил мышей, но не выглядел, как бездомный. Он добавил, что кот домашний, любимец.

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