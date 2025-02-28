В Рязани суд арестовал зампреда правительства региона Артема Никитина

Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона Артема Никитина. С учетом позиции прокуратуры он арестован, сообщает Telegram-канал ведомства.

Артем Никитин был задержан накануне по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день он уволился по собственному желанию.

Следствие считает, что чиновник за взятки сообщал предпринимателю конфиденциальную информацию. В частности, информировал об условиях закупок, способствовал победе на аукционах и в заключении договоров с подведомственными организациями.

Предварительно, речь идет о получении в совокупности 17 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники центрального аппарата ФСБ России и регионального управления органов безопасности.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.