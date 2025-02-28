СК начал проверку после гибели водолаза в Анапе
В Краснодарском крае следователи начали проверку в результате гибели водолаза МЧС России в посёлке Джемете в Анапе.
Об этом стало известно из Telegram-канала регионального СУ СК России.
«Организована процессуальная проверка в связи со смертью спасателя-водолаза в районе посёлка Джемете», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в данный момент правоохранителями проводятся мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.
После судмедэкспертизы будет принято процессуальное решение.
Ранее, 28 февраля, стало известно, что в Анапе при проведении работ в зоне разлива мазута утонул водолаз МЧС России Семён Луговой.