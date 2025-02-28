Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в убийстве деда и бабушки, дала признательные показания. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Следственными органами СК России по Самарской области в рамках расследования уголовного дела по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), от фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления", - отмечается в сообщении.

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Обвиняемая призналась, что совершила преступление из корысти.

"В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений в целях завладения имуществом родственников, отравила их, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

В ведомстве также рассказали, что признательные показания в рамках уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) фигурантка подтвердила в ходе проверки на месте преступления.

"Также она сообщила о соучастнике преступления - знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке. По уголовному делу проводятся несколько судебных экспертиз. Согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь обнаружена также на обуви обвиняемой, изъятой по месту ее жительства.

Следственные и иные процессуальные действия продолжаются.