Суд вынес приговор москвичке, обозвавшей строителей «русней»

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии москвичку Яну Джоган, которая обозвала строителей «русней» и угрожала им пистолетом. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Приговором Кузьминского районного суда города Москвы Джоган Яна Николаевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года, — рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы инстанций.

Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал о личности самой Джоган. Ее подозревают в госизмене за переписку с украинскими радикалами и размышления над диверсией.