В Челябинске арестовали директора по закупкам «Макфы»

Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

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Суд постановил содержать Паршина под стражей до 27 апреля 2025 года, пишет РИА Новости.

«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 апреля 2025 года», - постановил судья.

До этого суд Челябинска заключил под стражу на два месяца начальника службы закупки зерна АО «‎Макфа» Ивана Тофана, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

В настоящий момент «Макфа» принадлежит государству в лице «Россельхозбанка». До этого суд взыскал с бывших владельцев компании 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.