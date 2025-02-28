В дайвинг-центре на Филиппинах сообщили подробности гибели туристов из РФ

Смерть двух туристов-дайверов из РФ на Филиппинах не была связана с акулами, сообщили в дайвинг-центре Deluna, инструктор которого сопровождал группу при погружении.

"Причины смерти… не связаны с нападением акул", - передает aif.ru комментарий компании.

По мнению специалистов центра, причиной трагедии стало сильное нисходящее течение на месте погружения, с которым смог справиться лишь сам инструктор и двое из четырех дайверов.

"Гиду и двум дайверам удалось выбраться, зацепившись за риф на 19 метрах. При этом двух человек унесло из зоны видимости на значительную глубину", - объяснили случившееся в дайвинг-центре.

В комментарии подчеркивается, что все участники погружения были опытными дайверами.

Мог ли инструктор предотвратить случившееся, в компании не пояснили.

Реальность озвученной дайвинг-центром версии сейчас проверяют следователи.