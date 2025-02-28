Сегодня одному из водолазов, собирающих мазут со дна Черного моря, стало плохо. Это произошло во время парного спуска сегодня днем около Джемете.

По словам очевидцев, мужчина не смог самостоятельно подняться на поверхность после погружения. Его извлекли из воды на страховочном тросе без признаков жизни. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и 40 минут реанимационных мероприятий, спасти мужчину не удалось, пишет издание ПВА.

Работы на побережье сразу приостановили. Официально информация о гибели водолаза не подтверждена.