В Чехии загорелся поезд с токсичным бензолом

В городе Густопече-над-Бечвоу на северо-востоке Чехии загорелся железнодорожный состав цистерн с бензолом. О происшествии пишет местный портал idnes.

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Огонь охватил минимум пять железнодорожных вагонов и цистерн с токсичным веществом. Пламя высотой 20 метров распространилась на весь локомотив. Над ликвидацией пожара работают десятки сотрудников пожарной службы со спецтехникой, вызвана пожарная авиация. Причины возгорания пока не установлены.

В городе отключили электричество. Власти рекомендовали жителям не выходить из дома и не открывать окна, чтобы предотвратить попадание в помещения отравляющих веществ.

Ранее сообщалось, что природный пожар в городе Офунато префектуры Иватэ в Японии повредил более 80 домов.