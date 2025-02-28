На двух участках пляжей на Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута

Повторные выбросы мелкой фракции мазута на пляжи зафиксированы на двух участках побережья Краснодарского края, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"28 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на двух территориях, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили повторные выбросы мелкой фракции мазута", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляже Джемете и участке пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе.

После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там велась уборка песка, загрязненного мазутом. Основные работы по уборке пляжей были завершены, однако периодически в регионе фиксируют повторные выбросы на ряде участков.