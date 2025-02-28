Экономисту Гуриеву* грозит новый штраф

Таганский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении экономиста Сергея Гуриева* за неисполнение им закона об иностранных агентах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

В судебной инстанции отметили, что протокол в отношении Гуриева* составлен за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете.

«Судебное заседание назначено на 7 апреля в 15.10», - пояснил источник издания.

Гуриев* был внесен Министерством юстиции России в список иностранных агентов 10 марта 2023 года. В обоснования было указано, что он «участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов» и высказывался против российской специальной военной операции.

В ноябре 2024 года экономист был оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение законодательства о порядке деятельности иноагента.

*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.