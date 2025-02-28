Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину*

Суд в Москве вынес заочный приговор основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину* по делу о фейках об армии РФ, сообщает ТАСС. Осечкин* получил восемь лет колонии.

Представитель суда сообщил, что Осечкина* признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, по мотивам политической ненависти).

ТАСС отмечает, что Осечкину* также вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное - с использованием интернета - оправдание терроризма). Максимальное наказание по этой части статьи 205.2 предусматривает до семи лет лишения свободы.

В 2015 году против Осечкина* было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. После проведенных у него обысков он уехал во Францию, был объявлен в розыск и заочно арестован в России. В январе 2023 года Минюст признал Осечкина* иноагентом.

* признан иноагентом в России.