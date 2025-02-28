Россиянина приговорили к 12,5 года за попытку поджечь электроподстанцию

Смоленский областной суд приговорил 45-летнего местного жителя к 12,5 года лишения свободы за попытку диверсии. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

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Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

По данным спецслужбы, уроженец Холм-Жирковского района получил в мессенджере задание устроить диверсию на электросетевом комплексе подстанции «Смоленск-2» с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. Он закупил несколько канистр с бензином, вместе с которыми приехал на объект, проник на охраняемую территорию и попытался поджечь электроподстанцию, однако ему помешали погодные условия. Тогда диверсант открыл краны трансформаторов и слил оттуда 56 тонн масла, надеясь, что начнется возгорание. Происходящее он транслировал в прямом эфире своему куратору.

В результате ЧП многоэтажные жилые дома и торговый центр в Промышленном районе Смоленска были обесточены. Ущерб «Смоленскэнерго» составил 3,5 миллиона рублей.

В июне 2024 года сотрудники ФСБ нашли и задержали диверсанта.

26 февраля сообщалось, что в Калининграде задержали трех граждан России, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи по заданию неустановленного лица с Украины.