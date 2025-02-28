В Москве экс-начальнику районного управления МВД дали срок по делу о превышении полномочий

В Москве экс-начальнику управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому автономному округу (УВД ТиНАО) дали восемь лет колонии по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 28 февраля, в Telegram сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

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Как установил суд, осужденный Станислав Корольков организовал ОПГ из участковых полиции, собиравшим взяток от мигрантов, проживающих на территории города Москвы с нарушением режима пребывания в Российской Федерации.

Ранее ФСБ задержала замначальника МВД Северной Осетии, заставившего подчиненных подделать протоколы о ДТП.