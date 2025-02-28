Житель столицы якобы отправил незнакомцу голые фотки своей жены, а после с него начали требовать деньги, чтобы изображения не утекли в Сеть. По неподтвержденным данным, москвич перевел аферистам около полумиллиона рублей, однако фото его жены все-таки опубликовали. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили в соцсети.

— Житель Москвы отправил мошенникам нюдсы своей жены. Чтобы фотки не опубликовали в сети, он перевел им полтора миллиона рублей. Фотки все равно опубликовали, — пишет Telegram-канал Baza.

После того, как житель столицы все-таки обнаружил голые фотографии своей жены в открытом доступе, он якобы написал заявление в полицию. По неподтвержденной информации, аферисты начали общаться с мужчиной с 17 февраля.

Ранее стало известно, что для борьбы с мошенниками Telegram придумал новую функцию. Приложение теперь отображает подробную информацию о собеседнике: можно будет узнать страну, выдавшую номер телефона, месяц и год регистрации аккаунта, количество общих групп и является ли аккаунт официальным.