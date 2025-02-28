Труп россиянина в окружении акул: детали гибели туристов у острова Верде

Двое россиян погибли во время дайвинга вблизи острова Верде. Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель граждан. NEWS.ru рассказывает, что известно о трагедии.

Поиски начались сразу

Четверо туристов из России отправились на дайв-катере с местным инструктором. Во время погружения они попали в сильное подводное течение — только двоим удалось выбраться вместе с инструктором. Дайверы сообщили об инциденте сотрудникам береговой охраны, после чего сразу начались поиски.

Спустя час удалось найти 39-летнего Максима Мелехова. Его доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание. 29-летнего Илью Перегудина обнаружили мертвым в окружении акул.

Первое погружение прошло штатно

В дайв-центре Deluna корреспондентам NEWS.ru рассказали, что российские дайверы погибли на Филиппинах, когда во время очередного погружения столкнулись с сильным нисходящим течением. Группа из четырех туристов и гида совершала погружение в районе острова Верде. Двоим из них удалось удержаться на глубине 19 метров, зацепившись за риф. Других водолазов унесло вглубь.

«В четверг, 27 февраля, были запланированы два дневных погружения в районе острова Верде. Погружалась группа в составе четырех человек и еще гид. Все опытные сертифицированные дайверы. Первое погружение прошло штатно. Во время второго погружения группа попала в сильное нисходящее течение», — сообщили в дайв-центре.

Несмотря на многочисленные плюсы дайвинга на острове Верде, минусом такого дайвинга являются сильные течения. На сайте De Luna предупреждают, что из-за особенностей потоков вода в одну секунду может вынести человека в один каньон, а в следующую — в другой. Из-за этого погружаться там могут лишь опытные дайверы.

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Акулы не виноваты

Первого дайвера обнаружили почти сразу на поверхности с пустым баллоном. Мужчину пытались реанимировать, но все попытки оказались безуспешными. Второго туриста нашли позже уже мертвым. Эксперты подчеркнули, что причины смерти россиян не связаны с нападением акул.

«Первого дайвера удалось почти сразу обнаружить на поверхности с пустым баллоном и полным BCD, были проведены реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти его не удалось. Второго дайвера обнаружили на поверхности позже уже мертвым. Причины смерти дайверов не связаны с нападением акул. Это все, что достоверно известно на данный момент», — резюмировали в дайв-центре.

Сейчас в дайвинг-центре помогают правоохранителям в расследования случившегося. Также в организации сотрудничают со страховой компанией. Все участники подводной экспедиции были застрахованы.