Школьник хотел вызвать проститутку и поплатился

В Ижевске одиннадцатиклассник стал жертвой аферистов, когда пытался вызвать проститутку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Удмуртия.

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По предварительной информации, 18-летний учащийся нашел в интернете сайт с рекламой интимных услуг. Там он выбрал интересующую его девушку и связался с ней по указанному номеру.

«Под предлогом внесения предоплаты, а также оплаты страховок злоумышленница убедила молодого человека перечислить на указанные счета денежные средства. В последующем потерпевшему позвонил мужчина, сообщил, что по его вине заблокирован сайт, и потребовал перевести деньги для «разблокировки системы», — рассказали в полиции.

Только расставшись с 35 тысячами рублей, молодой человек понял, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.