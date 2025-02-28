В МВД России назвали число депортированных из страны иностранцев

Сотрудники полиции с начала 2025 года провели свыше 18 тысяч проверок по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Только в Москве и Петербурге правоохранительные органы провели более тысячи проверок, в результате которых было решено сократить сроки временного пребывания в стране 2,5 тысячи иностранцев. Из них 477 человек не прошли дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

Принято решение о депортации из России 607 приезжих.

Ранее 28 февраля сообщалось, что Минфин подготовил поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», благодаря которым у трудовых мигрантов в России появится больше свободы при выборе места работы.