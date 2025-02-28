В Алуште массово погибли бездомные кошки

В Алуште отмечен факт массовой гибели бездомных кошек. В администрации города подозревают, что животных отравили. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации курорта Галина Огнева.

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"Сегодня стало известно о массовой гибели бездомных кошек в районе дома №16 по улице Судакской, - написала мэр. - Животные могут не иметь дома, но они имеют право на жизнь и любовь! Подобные варварские действия недопустимы и должны быть пресечены!"

О каком именно количестве животных идет речь, не уточняется. Городская администрация уже подготовила обращение в полицию для принятия мер. Мэр напомнила, что в городе выделен участок площадью 0,5 гектара для строительства приюта и пригласила инвесторов принят участие в его возведении.

Двумя днями ранее в Ялте спасли со скалы Аврора, на которой стоит замок "Ласточкино гнездо", бездомную кошку Мусю. Психически неуравновешенный мужчина сбросил животное со скалы. Чудом выжившую Мусю спасли волонтеры и альпинисты. Эта история сплотила множество людей и приковала внимание общественности.