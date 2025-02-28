Семь участников банды задержаны в Москве за ограбление и похищение людей

В Москве задержаны семеро членов банды, которая причастна к ряду тяжких преступлений, в числе которых разбойные нападения и похищение людей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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«Столичным Следственным комитетом России расследуется уголовное дело в отношении семи участников банды. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ («Создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»)», – сказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в ноябре 2023 года двое фигурантов создали сообщество для совершения преступлений корыстной направленности и пригласили в него еще пятерых человек. Так, они обманным путем пригласили одного из потерпевших в кафе на ул. Нижняя Радищевская в Москве, где нанесли ему множественные удары по голове и туловищу, после чего, представившись сотрудниками правоохранительных органов, насильно посадили его в припаркованный автомобиль. Они выманили знакомого потерпевшего и также его похитили. Мужчин отвезли в квартиру на ул. Александры Монаховой, где угрожали им пистолетом и ножом, требуя от каждого по 1 млн руб. Потерпевших отпустили, предоставив им отсрочку платежа.

«Через некоторое время сообщники аналогичным способом похитили двух девушек на Ленинском проспекте в Москве и также вымогали деньги за их освобождение», – добавили в СК.

Помимо прочего, в январе 2024 года обвиняемые в форме сотрудников правоохранительных органов проникли в квартиру на Нагатинской набережной. Там они, угрожая оружием, отобрали у четверых мужчин и женщины мобильные телефоны и технику, а также заставили потерпевших перевести на счета злоумышленников около 140 тыс. руб.