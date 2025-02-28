В Ленинградской области двое рыбаков утонули в Финском заливе

Следственный комитет в Выборгском районе Ленинградской области устанавливает обстоятельства гибели двух рыбаков, тела которых обнаружили на берегу Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По данным следствия, утром 27 февраля 2025 года мужчины 47 и 75 лет вышли в условиях густого тумана на лед Финского залива для осуществления подледного лова, не заметили полынью, провалились под лед и утонули. Тела были обнаружены на берегу залива у СНТ "Акватория" в Выборгском районе", - говорится в сообщении.

В СК проводят доследственную проверку, в рамках которой назначены необходимые экспертизы.