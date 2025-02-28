Петербургская пенсионерка поучаствовала в «поимке преступников» и лишилась 9,7 млн рублей

В Петербурге пожилая женщина приняла участие в «поимке преступников» и отдала мошенникам 9,7 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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Пожилая сотрудница «Охтинского» колледжа рассказала, что общалась с аферистами с прошлого года до 11 февраля текущего года. Злоумышленники обманом убедили ее принять участие в «поимке преступников». Петербурженка последовала инструкциям мошенников и передала неизвестному 1 млн рублей. Через неделю она лишилась еще 2,5 млн рублей.

Пенсионерка продолжала следовать указаниям аферистов, и уже в феврале приехала с 7 млн рублей в гипермаркет на проспекте Маршала Жукова. Средства она оставила в мусорном баке, расположенном в мужском туалете. Она успела увидеть троих злоумышленников — мужчин в возрасте от 20 до 30 лет.

Общий ущерб от действий мошенников составил около 9,7 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.